По делу о кровавом теракте в Лондоне задержаны семь человек

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Замкомиссара полиции Лондона Марк Роули заявил, что по делу о теракте в столице Британии правоохранительными органами задержаны семь человек, сообщает РИА Новости.

"Мы провели обыски по шести адресам, арестовали семерых. Расследование продолжается", — сказал Роули.

Теракт в Лондоне произошел в одном из самых популярных у туристов мест города.

© AP Photo / ITN Зарубежные СМИ о теракте: крупнейшая атака на символ британской демократии

Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался.

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В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.

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