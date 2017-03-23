Экс-депутата Госдумы России Вороненкова убили в центре Киева

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, сбежавший из России в Украину вместе со своей супругой Марией Максаковой, был убит в результате стрельбы в центре Киева, сообщает РИА Новости.

Эту информацию подтвердил начальник главного управления Нацполиции Украины Андрей Грищенко.

"Да, я могу это подтвердить", — сказал Грищенко отвечая на вопрос, правда ли что в результате стрельбы в Киеве погиб Вороненков.

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