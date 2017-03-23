Убийство депутата Вороненкова: киллер сделал два выстрела

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Определен тип огнестрельного оружия, из которого стреляли в экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре Киева. Это ориентировочно пистолет ТТ. А сам убийца ранен и тщательно охраняется украинскими силовиками.

На бул.Шевченка возле Премьер Паласа расстреляли двоих мужчин. Ведутся следственные действия.Пробка почти от пл Победы. Лучше пока объезжать pic.twitter.com/mhsw24rYPE — Авто Киев (@auto_kiev) 23 марта 2017 г.

"Киллер находится под охраной, ему предоставляется первоочередная медицинская помощь", — сказал начальник управления полиции Киева Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, убийство Вороненкова произошло у элитной гостиницы в центре Киева, и оно может быть заказным.

"Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону людей, которые выходили из отеля в центре Киева", — сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сейчас раненый нападавший и охранник убитого, который тоже ранен, находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений Киева.

Бегство из России

Стоит отметить, что из России Денис Вороненков сбежал на Украину вместе с женой, которая была также депутатом Госдумы — Марией Максаковой. Они уехали в прошлом году и вскоре получили украинское гражданство. Свой поступок Вороненков объяснял политическими причинами и невозможностью жить в "недемократической России", однако правоохранительные органы РФ скептически относятся к заявлениям политика. Дело в том, что бывший депутат заочно был арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

© Sputnik/ Владимир Федоренко Пленарное заседание Госдумы РФ

После переезда в Киев Денис Вороненков сделал ряд "разоблачающих" заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова в свое время голосовали за присоединение Крыма к России. Будучи в Киеве, они заявили, что их якобы заставили это сделать.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Свадьба оперной певицы Марии Максаковой

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