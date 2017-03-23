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Мария Максакова-Игенбергс и Денис Вороненков

Последняя весна мужа Максаковой: в Киеве убит экс-депутат Вороненков

© Sputnik/ Владимир Федоренко
Происшествия
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Тема:
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (8)
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СМИ Украины сообщили, что оперная певица Мария Максакова ждет второго ребенка от Дениса Вороненкова, которого расстреляли сегодня утром в центре Киева. Личная жизнь дивы никогда не была тайной для журналистов

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Трагическим стал этот четверг для известной оперной певицы Марии Максаковой, 23 марта в центре Киева застрелили ее мужа, экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Бывший депутат Госдумы от Коммунистической партии РФ Вороненков в октябре 2016 года переехал жить в Киев, потом получил украинское гражданство, впоследствии дал показания украинским прокурорам по делу Януковича.

"Настоящий полковник"

Вороненков стал широко известен после того, как женился на депутате-единоросске, оперной певице Марии Максаковой. Их бракосочетание стало самой громкой свадьбой в Госдуме.

Свадьба оперной певицы Марии Максаковой
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Свадьба оперной певицы Марии Максаковой

Весной прошлого года у пары родился "первый межфракционный ребенок" — сын Иван. После сообщения об убийстве Вороненкова в украинских СМИ появилась информация о том, что оперная дива Мария Максакова ждет от него своего четвертого ребенка, но сама певица факт беременности не подтверждала. От первого брака у Дениса Вороненкова остались двое детей. У Марии также есть дети, рожденные до этого брака — сын Илья и дочь Людмила.

Самая известная семейная пара Госдумы была открытой для прессы. Вороненков не скрывал, что называет свою супругу не иначе как "моя звезда", Максакова же звала его "Динечкой" или "настоящим полковником", сообщает Sputnik Беларусь.

Согласно информации из открытых источников, биография Вороненкова была связана с государственной службой — он трудился в Военной прокуратуре РФ, Верховном суде, работал в мэрии Нарьян-Мара, заместителем главы администрации Ненецкого автономного округа.

Но были в биографии политика и "сложные" моменты — его обвиняли в коррупции, насчитав пять квартир, пять автомобилей и дачу. Он становился фигурантом как минимум двух уголовных дел. СК РФ подозревал его в рейдерском захвате здания в российской столице Москве. Также в начале 2000 года он проходил по делу о крупной взятке. 3 марта 2017 года стало известно, что Денис Вороненков был объявлен в международный розыск в рамках дела о мошенничестве.

Три дивы Максаковы

39-летняя Мария Максакова родилась в Мюнхене, с рождения имеет двойное гражданство. Личная жизни оперной дивы никогда не была тайной для журналистов.

Открытые интернет-источники сообщают, что кроме "межфракционного" ребенка от Вороненкова, у нее есть двое детей от прежних неоформленных отношений. Ей приписывали отношения с Владимиром Тюриным, криминальным авторитетом Тюрей, который входит в список 10 самых известных российских воров в законе. По данным СМИ, Максакова в 2011 году родила первенца от Тюри, который старше оперной дивы на 20 лет. Отцом еще одного ребенка Максаковой называют ювелира Джамиля Алиева.

Оперная певица Мария Максакова перед открытием 12-го Московского фестиваля отечественного кино Московская премьера
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Оперная певица Мария Максакова перед открытием 12-го Московского фестиваля отечественного кино "Московская премьера"

Впервые оперная дива вступила в официальный брак в возрасте 37 лет. Матери певицы Максаковой — талантливой советской актрисе Людмиле Максаковой в свое время также приписывали лав-стори с последствиями.

В открытых интернет-источниках есть информация о ее романе с композитором Микаэллом Таривердиевым, который закончился трагично. В конце 60-х годов композитор взял на себя вину за совершенный ею наезд со смертельным исходом, получил срок в два года, но, к счастью, попал под амнистию. Потом эта реальная история стала основой для сценария к фильму Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих".

Людмила Максакова в роли Иокасты в спектакле Царь Эдип
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Людмила Максакова в роли Иокасты в спектакле "Царь Эдип"

Также СМИ приписывают роман со Сталиным ее бабушке — Марии Максаковой, которая была певицей Большого театра.

До сих пор хотят упорные слухи о том, что Людмила Максакова является внебрачной дочерью "вождя народов". Но в своих многочисленных интервью родившаяся в 1940 году актриса не подтвердила данной информации.

Русская певица Мария Максакова в опере Р.Вагнера Лоэнгрин
© Sputnik/ Дмитрий Коробейников
Русская певица Мария Максакова в опере Р.Вагнера "Лоэнгрин"

Некоторые СМИ месяц назад написали, что известная пара может стать жертвой убийц, и обвинят в этом преступлении Россию.

Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко считает, что после убийства в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова "смертельная опасность" угрожает и его супруге Марии Максаковой, и советует ей обратиться в российское посольство за защитой. Парламентарий посоветовал ей ехать в посольство РФ и просить там защиты.

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Тема:
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (8)

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Теги:
убийство, Мария Максакова-Игенбергс, Денис Вороненков, Киев, Общество
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