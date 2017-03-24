Теракт в Лондоне: 50 человек ранены, двое - в тяжелом состоянии

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Теракт, который произошел в Лондоне, заставил вздрогнуть весь мир. Полиция привела цифры — четыре человека погибли, 50 человек ранены, двое находятся в критическом состоянии.

Также было названо имя четвертого погибшего. Им оказался 75-летний житель Лондона Лесли Родес, отмечает РИА Новости.

Мужчину сбила машина террориста, он скончался в четверг ночью от полученных травм.

© REUTERS/ Hannah McKay Теракт в Лондоне: сведений о пострадавших гражданах Молдовы пока нет

Теракт произошел в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта были ранены граждане 10 стран.

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