СМИ: беременная девушка из Молдовы была задушена в Италии

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. В итальянской коммуне Сант-Урбано произошла страшное убийство, жертвой которого стала 21-летняя гражданка Молдовы Ирина Бакал, сообщают итальянские СМИ.

© AP Photo / Luca Bruno Нянька из Молдовы ограбила пенсионера в Италии

Ирина была на шестом месяце беременности. Ее нашли мертвой в поле со следами насильственной смерти.

Главным подозреваемым стал 19-летний Михаил Савчук, бывший возлюбленный убитой. Он уже задержан и доставлен в полицию.

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По данным следствия, за пять дней до обнаружения тела девушка пришла к бывшему парню, чтобы сказать, что он является отцом ее ребенка. Между ними произошла ссора, в ходе которой Савчук заявил, что не желает рождения этого ребенка, после чего ударил девушку камнем по голове, задушил и избавился от тела.

На допросе в полиции задержанный признал свою вину. Заведено уголовное дело.

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