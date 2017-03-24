Полиция опубликовала фото лондонского террориста

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Отдел по борьбе с терроризмом правоохранительных органов Великобритании опубликовал в пятницу фотографию Халида Масуда, которого полиция этого государства назвала исполнителем терактов в Лондоне.

"Чтобы внести ясность, Халид Масуд ранее носил имена Эдриан Эльмс и Эдриан Рассел Ажао. Он также известен под рядом других имен", — говорится в заявлении полиции.

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Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули в пятницу утром сообщил, что в настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы, по которым террорист совершил атаки, то, как он их готовил, и с кем был связан.

Теракт произошел в среду в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, двигавшаяся по нему, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта были ранены граждане 12 стран.

В результате произошедшего погибли четыре человека, а еще порядка 50 получили травмы.

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