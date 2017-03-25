Такого еще не было: в ДТП попали 130 автомобилей

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Цепная авария произошла на скоростной автомагистрали между городами Нишапур и Мехшед в Иране, сообщает агентство Tasnim.

В результате случившегося, как уточняет источник, погиб маленький ребенок и пострадали еще 57 человек.

Причиной ДТП стал сильный туман. Из-за аварии движение по автомагистрали практически прекратилось. В итоге возникли многокилометровые пробки.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>