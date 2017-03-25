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Правоохранительные органы на протесте в Бишкеке

Митинг в Бишкеке перерос в столкновения с полицией

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Столкновения с правоохранительными органами и предупредительные выстрелы в воздух – такова хроника протеста в Бишкеке

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В субботу в Бишкеке было неспокойно. Сторонники бывшего депутата Садыра Жапарова, которого задержали сегодня в рамках расследования уголовного дела, организовали акцию протеста.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, в акции приняли участие около 500 человек. В какой-то момент начались столкновения с правоохранительными органами. Митингующие требовали освободить Жапарова.

В итоге полиция совершила несколько предупредительных выстрелов в воздух. Спустя несколько часов митинг разогнали, а несколько человек задержали. Они оказали сопротивление. Стекла автобуса, в который сажали задержанных, выбиты изнутри.

Экс-депутата вызвали 25 марта в Госкомитет нацбезопасности как свидетеля по одному из уголовных дел. Жапаров последние годы находился за рубежом, а по прибытии в Кыргызстан его задержали по делу о захвате заложников.

Речь идет о событиях 7 октября 2013 года, когда во время митинга в Караколе в машину насильно посадили полпреда правительства КР по Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева, тем самым взяв его в заложники.

В Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана утверждают, что по показаниям свидетелей, организатором того митинга и последующих противоправных действий был Жапаров, который посредством мобильной связи давал указания не освобождать Каптагаева, требуя от участников захвата действовать по "ранее согласованному плану". В результате операции, проведенной сотрудниками милиции, Каптагаева освободили.

Автомашина, в которой находился Каптагаев, принадлежала родственнику Жапарова, который в настоящее время задержан правоохранительными органами Казахстана, решается вопрос о его экстрадиции в КР.

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Теги:
протест, полиция, столкновения, митинг, Садыр Жапаров, Кыргызстан, Бишкек
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