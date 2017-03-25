Появилось видео с места падения самолета на жилой дом

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Видеозапись, на которой запечатлены кадры с места падения самолета на жилой дом, появилась в интернете.

По данным телеканала Fox, легкомоторный частный самолет Cessna Citation упал на жилой дом в округе Кобб, штат Джорджия. В результате пилот воздушного судна погиб.

Самолет летел в аэропорт Фултон Каунти. Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно.

К счастью, в результате произошедшего жильцы дома не пострадали.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>