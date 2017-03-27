Молдаванин пытался задушить и ограбить женщину в Италии

КИШИНЕВ, 27 марта — Sputnik. Гражданин Молдовы 22 лет пытался ограбить местную жительницу на улице итальянского города Турина.
Напав на женщину, он принялся ее душить, но полиция подоспела вовремя и задержала злоумышленника.
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Сильно пострадавшая женщина была госпитализирована. Ведется следствие.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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