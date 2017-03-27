Молдаванин пытался задушить и ограбить женщину в Италии

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Как мэрия Кишинева изуродовала столицу Город - не сказка, город - далеко не мечта: как столица Молдовы утратила статус "Белый город" и стала героем обидных мемов в сети? 165

Это не шутки: с апреля вступает в силу указ министра-либерала Мунтяну Начиная с 1 апреля вступает в силу указ министра от Либеральной партии Молдовы Валериу Мунтяну: что распорядился сделать чиновник? 2039