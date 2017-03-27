United Airlines: пассажиры спецдопуска должны соблюдать наш дресс-код

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. United Airlines не пустил на борт самолета двух девочек в лосинах, объяснив свой отказ тем, что малолетние пассажирки летели по служебному пропуску, считаясь, таким образом, сотрудниками компании, на которых распространяются жесткие правила дресс-кода.

Инцидент произошел в воскресенье утром в аэропорту Денвера, где двум девочкам-подросткам в обтягивающих трикотажных брюках запретили посадку на вылетающий в Миннесоту самолет. Они смогли пройти на борт лайнера только после того, как они переоделись. Сообщения о претензиях к одежде девочек вызвали волну возмущения в социальных сетях.

Американский авиаперевозчик United Airlines объясняет, что девочки являлись не простыми пассажирами, а родственниками сотрудников компании, летевшими по специальному допуску, сообщает РИА Новости.

"Мы регулярно напоминаем сотрудникам, что пассажиры, которых они оформляют на рейс по спецдопуску, должны соблюдать наш дресс-код, — говорится в заявлении, — что касается наших обычных пассажиров, мы рады видеть их в леггинсах".

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