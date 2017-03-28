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Карта Европы

Эстонская газета Postimees напечатала карту Европы без Латвии

© AFP/ PHILIPPE HUGUEN
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Неверная иллюстрация могла появиться в газете Postimees вследствие технической ошибки

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. На карте, опубликованной эстонской газетой Postimees, на месте Латвии располагается Балтийское море, сообщает Sputnik Эстония.

"Вот и настал тот день, когда мы потеряли Латвию. Простите, друзья, вы можете переселяться к нам, укреплять древние ливонские традиции на юге Эстонии, разок там уже была Северная Ливония", — написала о курьезе обозреватель эстонского издания Эвелина Калдоя.

Журналист отметила, что вся эта история не направлена против Латвии.

"И, между прочим, вы нас вполне устраиваете как соседи. И у нас никогда не было ни малейшего желания, чтобы место Латвии заняло море", — подчеркнула Калдоя.

Latvijas avīze в свою очередь в ироничном комментарии предположила: "Может, эстонцы нам таким образом резко заявляют, хватит, мол, этих снисходительных анекдотов про тормознутых Урмаса и Томаса? Или Эстония, позиционирующая себя как истинная северная страна, решила пожертвовать Латвию пучине морской, чтобы окончательно отделиться коридором безопасности от оставшейся Балтии — Литвы?"

Сама Postimees никак не прокомментировала оплошность, предположительно, неверная иллюстрация была опубликована из-за технической ошибки.

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Теги:
иллюстрация, карта, Postimees, газета, издание, Эстония, Латвия
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