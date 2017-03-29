15:19 29 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Денис Вороненков

До убийства экс-депутат Вороненков жаловался, что ему угрожают

© Sputnik/ Владимир Федоренко
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (9)
59 0 0

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков незадолго до своего убийства в Киеве направил в Мосгорсуд заявление с жалобами на угрозы со стороны неизвестных

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Мосгорсуд сегодня решает формальный вопрос – рассматривать ли жалобу адвоката на заочный арест бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате здания в Москве.

Последняя весна мужа Максаковой: в Киеве убит экс-депутат Вороненков>>>

Выяснилось, что Вороненков незадолго до своего убийства направил заявление об угрозах.

"В заявлении сказано, что он опасается за свою жизнь и здоровье в связи с многочисленными угрозами, которые он получал на территории России", — огласила заявление судья.

В этом заявлении Вороненков выразил готовность участвовать в следственных действиях, но при этом приезжать в Россию отказался, отмечает РИА Новости.

Кадры с места убийства Вороненкова в Киеве
© Ruptly.
Кадры с места убийства Вороненкова в Киеве

Тело Вороненкова забрали с места убийства, Максакова упала в обморок>>>

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Позднее выяснилось, что предполагаемый убийца экс-депутата ранее проходил службу в Национальной гвардии. Мотивы преступления пока неясны.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (9)

По теме

Первые минуты после убийства Вороненкова в Киеве
Кадры с места убийства Вороненкова в Киеве
Киллер, убивший депутата Вороненкова, скончался в больнице
Теги:
угроза, Мосгорсуд, Денис Вороненков, Москва, Россия, Украина
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Бриммонский дуб в Уэльсе, занявший второе место в конкурсе European Tree of the Year
"Деревья года" в Европе - гармоничные творения природы
Значительную часть юности я пахала и мало спала — Симоньян
Симоньян рассказала о привычках, которые сделали ее успешной
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.