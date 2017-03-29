До убийства экс-депутат Вороненков жаловался, что ему угрожают

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Мосгорсуд сегодня решает формальный вопрос – рассматривать ли жалобу адвоката на заочный арест бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате здания в Москве.

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Выяснилось, что Вороненков незадолго до своего убийства направил заявление об угрозах.

"В заявлении сказано, что он опасается за свою жизнь и здоровье в связи с многочисленными угрозами, которые он получал на территории России", — огласила заявление судья.

В этом заявлении Вороненков выразил готовность участвовать в следственных действиях, но при этом приезжать в Россию отказался, отмечает РИА Новости. © Ruptly. Кадры с места убийства Вороненкова в Киеве

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Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Позднее выяснилось, что предполагаемый убийца экс-депутата ранее проходил службу в Национальной гвардии. Мотивы преступления пока неясны.

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