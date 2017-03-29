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Кровь

В Израиле психически больной мужчина убил экс-жену - уроженку Молдовы

© REUTERS/ Amir Cohen
Происшествия
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Состоявший на психиатрическом учете мужчина убил в Израиле свою бывшую жену, уроженку Молдовы, лишив ее головы

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Бывший муж уроженки Молдовы, проживавшей в Израиле, лишил головы свою экс-жену, сообщает сайт mignews.com.

Убийство женщины произошло в городе Тверия. Один из очевидцев произошедшего, сантехник Виссам Даравши, работавший в соседнем доме, рассказал журналистам о трагедии.

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© Photo: Facebook / Кристина Пархоменко
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"Я думал, что он идет ко мне с головой куклы в руках. Он сказал мне: позвони пожарным, моя квартира горит, не могу потушить. Я дал ему телефон, но он сказал: ты звони. Он держал голову под мышкой, как каску, я сначала не понял, что это. Я спросил его, откуда кровь. Я сказал, что позвоню в полицию. Он весь трясся. Пытался поджечь голову, но не мог зажечь спичку. Когда приехала полиция, он просто протянул руки в наручники. Он ничего не говорил", — сообщил Дарашви.

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Убитая женщина прожила с мужем 10 лет, недавно они развелись. Женщина работала воспитательницей в детском саду. Бывший муж был бездомным и состоял на психиатрическом учете.

Незадолго до гибели женщина говорила, что обеспокоена поведением экс-супруга. Накануне убийства она пыталась дозвониться своим подругам, находившимся на работе, но они были заняты и не ответили.

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Теги:
психика, муж, жена, убийство, Израиль, Молдова
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