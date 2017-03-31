Два гражданина Молдовы погибли в ДТП в Украине

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Два гражданина Молдовы погибли в ДТП на Украине в пятницу утром.

Как сообщают украинские СМИ, трагедия произошла около 06.30 по местному времени на трассе Львов — Бибрка — Ивано-Франковск: близ села Пятничаны Жидачевского района столкнулись рейсовый автобус Минск-Буковель и легковой автомобиль марки Mercedes.

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По предварительным данным — водитель легковушки выехал на встречную полосу. От удара автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

Погибшие граждане Молдовы — 26-летний водитель легкового автомобиля и его 39-летний пассажир.

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Травмы различной тяжести получили 12 человек. Им была оказана помощь на месте. Всего же в автобусе находилось 42 человека. Детей в автобусе не было.

Пассажиры, которым не потребовалась помощь врачей, продолжили движение на другом автобусе.

Пресс-секретарь белорусского МИДа Дмитрий Мирончик сообщил украинской прессе, что все пассажиры автобуса — граждане Беларуси.

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