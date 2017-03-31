15:13 31 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
ДТП

Два гражданина Молдовы погибли в ДТП в Украине

© Sputnik/ Vladimir Polusatov
Происшествия
Получить короткую ссылку
126 0 0

Два гражданина Молдовы погибли в ДТП в Украине - один из них вел легковой автомобиль, другой был его пассажиром

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Два гражданина Молдовы погибли в ДТП на Украине в пятницу утром.

Как сообщают украинские СМИ, трагедия произошла около 06.30 по местному времени на трассе Львов — Бибрка — Ивано-Франковск: близ села Пятничаны Жидачевского района столкнулись рейсовый автобус Минск-Буковель и легковой автомобиль марки Mercedes.

ДТП в Кишиневе
© Sputnik/ Вадим Петраки
В Молдове полиция больше не хочет приезжать на место ДТП

По предварительным данным — водитель легковушки выехал на встречную полосу. От удара автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

Погибшие граждане Молдовы — 26-летний водитель легкового автомобиля и его 39-летний пассажир.

Такого еще не было: в ДТП попали 130 автомобилей >>>

Травмы различной тяжести получили 12 человек. Им была оказана помощь на месте. Всего же в автобусе находилось 42 человека. Детей в автобусе не было.

Пассажиры, которым не потребовалась помощь врачей, продолжили движение на другом автобусе.

Пресс-секретарь белорусского МИДа Дмитрий Мирончик сообщил украинской прессе, что все пассажиры автобуса — граждане Беларуси.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Машина примэрии Кишинева попала в ДТП
На севере Молдовы произошло жуткое ДТП с участием фуры
Рейсовый микроавтобус попал в Молдове в серьезное ДТП
Теги:
автомобиль, гибель, ДТП, авария, Молдова, Украина
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.