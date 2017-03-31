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"Услышал голос свыше" и убил экс-жену: по следам трагедии в Израиле

© Photo: PIXABAY
Происшествия
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Израильский репатриант из Молдовы услышал, якобы, голос свыше, после чего убил свою бывшую жену, посчитав ее "ветхозаветным врагом"

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Стали известны подробности трагедии, произошедшей в Израиле с участием выходца из Молдовы.

Свою вину признал

Ранее сообщалось, что мужчина лишил головы свою бывшую супругу родом из Молдовы. На самом деле не 33-х летняя Адель Кальман приехала в Израиль из нашей страны, а ее убийца — 34-летний Меир Гольдштейн.

Гольдштейн подозревается в том, что 29 марта отрубил своей бывшей жене голову и поджег квартиру, в которой находилось тело. Голову женщины он вынес на улицу и пытался поджечь ее возле мусорного бака.

Как сообщает сайт izrus.co.il, Гольдштейн свою вину признал. Он рассказал следствию о том, что "услышал божественный голос, который велел ему убить бывшую жену".

"Голос свыше мне сказал, что она — семя Амалека (согласно библейской мифологии, Амалек — ненавистник и враг еврейского народа — Прим.ред.) и что пророк Хизкиягу (в русской традиции — Иезекия, ветхозаветный пророк — Прим.ред.) не отрубил Амалеку голову и не стал мессией. Так я отрубил ей голову и теперь имею право стать мессией", — заявил Гольдштейн.

Вскрытия не будет

Убийство произошло в городе Тверия. По словам родственников Кальман, ее бывший муж, прошедший гиюр (обряд обращения нееврея в иудаизм — ред.), привлек Адель к иудаизму.

Кровь
© REUTERS/ Amir Cohen
В Израиле психически больной мужчина убил экс-жену - уроженку Молдовы

Родные женщины утверждают, что Гольдштейн психически нездоров, но сама Адель говорила, что он отказывался принимать лекарства и госпитализироваться. Вся семья была рада разводу этой пары и ожидала, что женщина вернется из Тверии в Ашдод, к родне, но она не успела.

Суд города Нацерет (Назарет) продлил срок содержания задержанного под стражей на две недели. За это время он пройдет проверки у психиатров.

Похороны убитой Адель Кальман состоятся в городе Ашдод. Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) удовлетворил требование семьи погибшей не проводить вскрытие тела.

Мнение эксперта

Религиозный фанатизм действительно нередко становится причиной умственного помешательства, сообщила корреспонденту Sputnik психолог Елена Ковалева.

"В сложной социальной среде вера и религия могут стать единственными ориентирами человека. Полная ориентация на религию делает некоторых людей фанатиками. Это крайний способ проявления своих пристрастий и граничит с изменением сознания. Можно сказать, что человек пытается таким способом сориентироваться в мире с помощью религиозных ценностей, и это может довести его до наивысшей степени эмоционального поведения", — отметила Ковалева.

По ее словам, в Молдове таких случае мало, потому что наша страна — традиционно православная, следовательно, по характеру религии ее жители терпимы к другим и боятся Бога.

"У многих людей нет ничего дороже, чем Вера, и они борются за это на протяжении своей жизни. Многое в этом плане дается в детстве в семье", — сказала Ковалева.

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Теги:
голова, задержание, полиция, убийство, Израиль, Молдова
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