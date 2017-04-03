Посольство Молдовы проверяет, пострадали ли в Петербурге граждане РМ

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга сотрудники посольства Молдовы в РФ держат связь с правоохранительными органами, чтобы узнать, есть ли среди пострадавших граждане Молдовы.

"На данный момент на месте работают эксперты. Пока ничего неизвестно. Всю информацию, которая у нас появится, мы отправим в министерство иностранных дел", — сообщили корреспонденту Sputnik в молдавской дипмиссии.

В Санкт-Петербурге одна из самых больших молдавских диаспор в России.

В понедельник днем два взрывных устройства взорвались в вагонах поездов на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт".

По предварительным данным речь идет о самодельной взрывчатке, небольшой мощности.

Согласно различной информации, в результате случившегося пострадали от 20 до 30 человек. СМИ также сообщают о том, что погибших может быть от 6 до 10.