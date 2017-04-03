Путин: мы примем меры по оказанию помощи пострадавшим в метро

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Российские власти примут все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим от взрывов в метро Санкт-Петербурга, заявил президент России Владимир Путин в понедельник, сообщает Sputnik Internaational.
"Городские и, если потребуется, федеральные власти примут все необходимые меры для поддержки семей погибших и раненых, — сказал Путин.
Эвакуация людей из метро Санкт-Петербурга завершена.
По меньшей мере 30 человек были ранены в результате взрывов в метро в Санкт-Петербурге, сообщил медицинский источник в понедельник.
"В настоящее время 30 ранены", — сказал источник.
Как сообщил ранее источник в службе спасения, число раненых составило не менее 20 человек.
В петербургском метро произошли взрывы на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь», есть погибшие.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 3 апреля 2017 г.
Петербург, мы с тобой. pic.twitter.com/hi5MIWbcKQ
СМИ сообщили о 10 погибших во время теракта в метро Петербургаhttps://t.co/Pxn7qIVUdH pic.twitter.com/GDV712BFnh— Деловой Петербург (@dprunews) 3 апреля 2017 г.
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