Путин: мы примем меры по оказанию помощи пострадавшим в метро

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Российские власти примут все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим от взрывов в метро Санкт-Петербурга, заявил президент России Владимир Путин в понедельник, сообщает Sputnik Internaational.

"Городские и, если потребуется, федеральные власти примут все необходимые меры для поддержки семей погибших и раненых, — сказал Путин.

Эвакуация людей из метро Санкт-Петербурга завершена.

По меньшей мере 30 человек были ранены в результате взрывов в метро в Санкт-Петербурге, сообщил медицинский источник в понедельник.

"В настоящее время 30 ранены", — сказал источник.

Как сообщил ранее источник в службе спасения, число раненых составило не менее 20 человек.

В петербургском метро произошли взрывы на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь», есть погибшие.



Петербург, мы с тобой. pic.twitter.com/hi5MIWbcKQ — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 3 апреля 2017 г.

​

СМИ сообщили о 10 погибших во время теракта в метро Петербургаhttps://t.co/Pxn7qIVUdH pic.twitter.com/GDV712BFnh — Деловой Петербург (@dprunews) 3 апреля 2017 г.

​Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.