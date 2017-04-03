В Санкт-Петербурге и Москве усилены меры безопасности

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В Санкт-Петербурге и Москве усиливаются меры безопасности на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропортах в связи со взрывом в понедельник.

© REUTERS/ Anton Vaganov В Сети появляется все больше свидетельств трагедии в Петербурге

В понедельник в петербургском метро произошли взрывы на станциях "Технологический институт" и "Сенная площадь". Сообщается, что есть погибшие, по некоторым данным от 6 до 10 человек. Ранено по меньшей мере 30 человек. Теракт в Санкт-Петербурге произошел в день, когда там находился глава России Владимир Путин. Сегодня в Петербурге проходит медиафорум Общероссийского народного фронта (ОНФ) с участием президента России.

На сайте администрации Москвы появилась информация, что мэр города дал поручение усилить меры безопасности и на инфраструктуре Московского центрального кольца и пригородного железнодорожного транспорта.

Все станции метро в Петербурге закрыты на вход и выход, сообщает администрация петербургского метрополитена. В петербургском аэропорту "Пулково" усилены входной и предполетный досмотры, отмены и задержки рейсов не наблюдаются. А в это время посольство Молдовы проверяет, пострадали ли в Петербурге граждане РМ>>>

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