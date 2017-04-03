Граждан Молдовы во время взрывов в Санкт-Петербурге спасло чудо

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Граждане Молдовы, проживающие в настоящее время в Санкт-Петербурге, рассказали корреспонденту Sputnik о том, что от самого страшного во время взрывов в городском метро их сберегли Высшие силы.

Как рассказала корреспонденту Sputnik наша соотечественница Виктория Чеботарь, в городе сейчас повышены меры безопасности, пожарные машины стоят возле станций метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". По ее словам, людей эвакуировали, а все станции — закрыли. Очевидица сообщила, что в городе стало больше наземного транспорта, который следует по маршруту метро, чтобы люди могли нормально передвигаться.

"Сама была в эпицентре происходящего. Должна была спуститься в метро в это время. Но по счастливой случайности не сделала этого. Мой молодой человек был в метро в это время. На станции "Петроградская" их поезд остановили, и машинист сообщил о том, что произошел теракт. Попросил открыть окна, чтобы воздух мог поступать внутрь", — рассказала Чеботарь.

По ее словам, были вертолеты, которые эвакуировали пострадавших, но в целом обстановка нормализуется.

Другая гражданка Молдовы Марина Белинская выразила надежду, что среди пострадавших или погибших в результате взрывов, нет наших соотечественников.

"В городе хаос. Такси развозят по домам бесплатно. Это самое приятное на данный момент, что они оказывают помощь. Жители в шоке. У меня одноклассница, она тоже из Молдовы, работает возле станции "Технологический институт", сейчас она не знает, как выехать оттуда. У другой нашей соотечественницы молодой человек не доехал одну станцию до места, где прогремел взрыв", — рассказала собеседница.

Она сообщила, что в настоящее время автобусы переполнены и мобильная сеть перегружена, так как многие пытаются узнать о здоровье близких.

"Сама позвонила мужу, попросила позвонить его маме, удостовериться, все ли в порядке", — сказала Белинская.

В понедельник на станциях метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. На данный момент известно об 11 погибших и 47 пострадавших.

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