Телефонный звонок уберег молдаванина от взрыва в Санкт-Петербурге

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. От трагедии в питерском метро гражданина Молдовы Юрия Мунтяна, который с 2003 года живет в Санкт-Петербурге, уберегла счастливая случайность. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала его супруга Елена Лебедева.

"Сама я была на выходе из станции метро "Сенная". В это время моего мужа Юру, он из Молдовы, только высшие силы уберегли от трагедии. Его задержал звонок по работе. Ему пришлось выйти на поверхность. А затем он увидел дым, как бегут люди, кровь. Потом все станции метро закрыли. Появились машины скорой помощи, пожарные, вертолеты", — сообщила собеседница.

Она рассказала, что ранее уже были теракты, но с таким количеством жертв на ее памяти произошел впервые.

"Очень много людей забирали медики. Паники уже нет. Сразу приехал губернатор. Автобусы и бесплатные такси стали бесплатно развозить людей. Телефонные линии заполнены. Все готовы помочь друг другу", — рассказал собеседница.

В понедельник на станциях метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. На данный момент известно об 11 погибших и 47 пострадавших.

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