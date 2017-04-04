Полтавченко рассказал о пострадавших при взрыве в Питере иностранцах

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Три иностранных гражданина оказались в числе пострадавших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом во вторник заявил журналистам губернатор Георгий Полтавченко.

© AFP/ Interpress / Alexander TARASENKOV Число погибших в результате теракта в Питере выросло до 14 человек

По его словам, в списке пострадавших — граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Таким образом, среди получивших травмы граждан Молдовы нет.

Точная информация о погибших, количество которых выросло до 14 человек, уточняется.

По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, к полудню вторника в лечебных учреждениях города остаются 46 пострадавших.

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв.

© REUTERS/ Igor Russak Версия: исполнителем теракта в Петербурге мог быть уроженец Киргизии

Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Его нашел при обходе сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя оградил место и вызвал специалистов.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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