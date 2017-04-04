Опубликован список погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Правоохранительным органам удалось идентифицировать личности десяти из 14 погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Список погибших выглядит так:

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991

10) Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

"Не представляется возможной визуальная идентификация еще четверых погибших, назначены генетические экспертизы", — говорится в сообщении СК РФ.

© AFP/ Olga Maltseva В память о погибших в питерском метро жгли свечи и несли цветы 16

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Его нашел при обходе сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя оградил место, вызвал специалистов, и в результате этого был тоже предотвращен второй взрыв.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

Как сообщил журналистам во вторник губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, в результате произошедшего помощь была оказана 77 людям, из них 46 еще остаются в больницах города. Среди пострадавших — три иностранца. Это граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Число погибших в результате взрыва выросло во вторник до 14 человек, из которых 11 скончались на месте происшествия.

РИА Новости Взрыв в метро Санкт-Петербурга

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