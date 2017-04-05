Сиделка из Молдовы обчистила итальянца до нитки

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Более 250 тысяч евро перевели на свои счета 57-летняя гражданка Молдовы и ее 30-летний сын.

Деньги были сняты со счета 90-летнего итальянца, о котором заботилась эта женщина.

Все началось с того, что гражданка Молдовы, о которой идет речь, проживая в Италии, при помощи своего сына обманула пожилого местного жителя, нанявшего ее в качестве сиделки и экономки.

Женщина убедила больного пенсионера подписать завещание, согласно которому она наследовала принадлежащий ему миллион евро.

Но дети пожилого человека, узнав обо всем, обратились в полицию, а Финансовая гвардия Италии заблокировала все счета и вернула деньги пожилому итальянцу.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>