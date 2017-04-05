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Полиция Пакистана

Теракт в пакистанском Лахоре: 6 человек погибли, 22 пострадали

© AFP/ FATIQ BUKHARI
Происшествия
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Террорист-смертник совершил теракт в пакистанском городе Лахор

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Инцидент произошел в среду около примерно в 7.15 по местному времени (5.15 молд) в юго-восточной части города. Целью теракта стали военные, которые сопровождали группу волонтеров, участвующих в переписи населения, проходящей в Пакистане, сообщает РИА Новости.

По данным спецслужб, взрыв осуществил смертник, который передвигался либо на мотоцикле, либо пешком.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

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Теги:
теракт, трагедия, Лахор, Пакистан
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