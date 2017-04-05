В молдавской диаспоре Санкт-Петербурга рассказали о взрыве в метро

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Молдавская диаспора в Санкт-Петербурге – одна из самых крупных в Российской Федерации. Представители диаспоры сообщили корреспонденту Sputnik о своем взаимодействии после взрыва в петербургском метро.

"В настоящее время отсутствуют данные о погибших или пострадавших гражданах или уроженцах Молдовы. Из числа иностранных граждан погибли гражданин Казахстана и гражданка Азербайджана. Пострадали и госпитализированы граждане Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. Четыре тела остаются неопознанными. Граждане Молдовы или их родственники к нам за помощью не обращались", — сообщили в молдавской диаспоре.

© REUTERS/ Anton Vaganov Телефонный звонок уберег молдаванина от взрыва в Санкт-Петербурге

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Его нашел при обходе сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя оградил место, вызвал специалистов, и в результате этого был предотвращен второй взрыв.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

Как сообщил журналистам во вторник губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, в результате произошедшего помощь была оказана 77 людям. По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в среду утром 45 человек остаются в больницах города.

Число погибших в результате взрыва выросло во вторник до 14 человек, из которых 11 скончались на месте происшествия. На данный момент идентифицированы десять погибших. Для установления личностей еще четырех погибших назначены генетические экспертизы.

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