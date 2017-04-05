В Петербурге задержали шестерых вербовщиков в террористы

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Шестеро выходцев из республик Средней Азии были задержаны правоохранительными органами России по подозрению в содействии террористической деятельности, сообщили в среду в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года на территории Санкт-Петербурга осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций – "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство". Как пояснили в СК РФ, подозреваемые "стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств".

Правоохранители проводят обыски по месту жительства задержанных. Известно, что там нашли исламистскую экстремистскую литературу, а также предметы и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела.

"СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении ведомства.

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Его нашел при обходе сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя оградил место, вызвал специалистов, и в результате этого был предотвращен второй взрыв.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

Как сообщил журналистам во вторник губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, в результате произошедшего помощь была оказана 77 пострадавшим. По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в среду утром 45 человек остаются в больницах города.

Число погибших в результате взрыва выросло во вторник до 14 человек, из которых 11 скончались на месте происшествия. На данный момент идентифицированы десять погибших. Для установления личностей еще четырех погибших назначены генетические экспертизы.

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