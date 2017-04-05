В Эстонии на 380 тысяч евро обокрали самую богатую женщину

ВИЛЬНЮС, 5 апр — Sputnik. Экс-жена заммэра Москвы Максима Ликсутова — самая богатая женщина Эстонии, которая обладает состоянием более чем в 100 миллионов евро. У Татьяны Ликсутовой похитили драгоценности на внушительную сумму, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что 37-летняя Татьяна Ликсутова подала заявление о краже в полицию еще шестого марта, однако известно об этом стало только сейчас.

Ликсутова рассказала, что из ее особняка в ДСК Мичуринец поселка Внуковское в Новой Москве были похищены ювелирные украшения из золота с бриллиантами, а также часы марки Rolex, стоимостью в 22,8 миллиона рублей (около 380 тысяч евро).

© Sputnik/ Mikhail Kutuzov Молдаванин за кражу $2,5 млн из банкоматов на Тайване получил срок

Ликсутова подозревает в краже свою бывшую домработницу Оксану Будар, которая является 28-летней уроженкой Украины. Она проработала у Ликсутовой три года, и есть подозрения, что кража произошла во время уборки.

Что интересно, точную дату пропажи ювелирных изделий из особняка Ликсутова назвать не смогла, так как не обращала на них внимания в течение последнего года.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере" по заявлению потерпевшей.

Татьяну Ликсутову знают в Эстонии как хозяйку ресторана итальянской кухни Gianni и как известную модель.

В январе 2014 года официально объявлено, что Татьяна и Максим Ликсутовы развелись в июне 2013 года. Согласно данным из открытых источников, в июне 2013 года Ликсутова вместо мужа переоформила себе в собственность 50% акций зарегистрированного в Эстонии холдинга Transgroup Invest, который специализируется на транспортно-экспедиторском бизнесе.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>