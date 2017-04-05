Опубликован список всех погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Правоохранительным органам удалось идентифицировать личности всех погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, для установления личности четверых жертв пришлось прибегнуть к генетической экспертизе.

Список погибших:

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991;

10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000;

11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991;

12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990;

13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна).

Четырнадцатым погибших, по данным следствия, является подозреваемый в совершении взрыва Акбаржон Джалилов.

© REUTERS/ Anton Vaganov Телефонный звонок уберег молдаванина от взрыва в Санкт-Петербурге

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Его нашел при обходе сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя оградил место, вызвал специалистов, и в результате этого был тоже предотвращен второй взрыв.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Как сообщил журналистам во вторник губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, в результате произошедшего помощь была оказана 77 людям.

Среди пострадавших — три иностранца. Это граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Число погибших в результате взрыва выросло во вторник до 14 человек, из которых 11 скончались на месте происшествия.

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