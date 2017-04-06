КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. ДТП с участием БТР и легковой автомашины произошло на пересечении улиц Садырбаева и Аалы Токомбаева (Южная магистраль) в Бишкеке, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Управлении патрульной милиции ГУВД столицы.
БМВ vs. БТР Видимо, БМВ не пропустил колонну и чуть не был раздавлен. Силы были не равные pic.twitter.com/MlG6j2H7MI— Bolot (@BKolbaev) 6 апреля 2017 г.
Столкновение произошло в четверг, 6 апреля, приблизительно в 10 часов утра. По словам очевидцев, автомашина марки BMW получила серьезные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>