КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. ДТП с участием БТР и легковой автомашины произошло на пересечении улиц Садырбаева и Аалы Токомбаева (Южная магистраль) в Бишкеке, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Управлении патрульной милиции ГУВД столицы.

БМВ vs. БТР Видимо, БМВ не пропустил колонну и чуть не был раздавлен. Силы были не равные pic.twitter.com/MlG6j2H7MI — Bolot (@BKolbaev) 6 апреля 2017 г.

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Столкновение произошло в четверг, 6 апреля, приблизительно в 10 часов утра. По словам очевидцев, автомашина марки BMW получила серьезные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.

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