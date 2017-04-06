По делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержали 8 человек

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Правоохранительные органы России задержали шесть человек в Санкт-Петербурге и двоих в Москве. Всех подозревают в причастности к теракту, произошедшему в понедельник в метро Северной столицы России.

"По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России 6 апреля задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и 2 человека в Москве, причастные к теракту. Задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков", — говорится в сообщении СК РФ.

© REUTERS/ Anton Vaganov Телефонный звонок уберег молдаванина от взрыва в Санкт-Петербурге

Как пояснили в ведомстве, по месту жительства подозреваемых "изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" санкт-петербуржского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы".

"В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения", — пояснили в Следственном комитете.

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Его нашел при обходе сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя оградил место, вызвал специалистов, и в результате этого был тоже предотвращен второй взрыв.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

Как сообщил журналистам губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, в результате произошедшего помощь была оказана 77 людям. Среди пострадавших — три иностранца. Это граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Число погибших в результате взрыва составило 14 человек, из которых 11 скончались на месте происшествия.

Накануне Следственный комитет РФ опубликовал список всех погибших при взрыве.

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