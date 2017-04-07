Twitter подал иск в суд на власти США, требующие рассекретить аккаунты

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Американская компания Twitter уже подала иск в городской суд Сан-Франциско в штате Калифорния, сообщают зарубежные СМИ.

В частности сообщется, что власти запросили информацию о владельце альтернативного аккаунта Службы гражданства и иммиграции США, у которого в данный момент насчитывается более 40 тысяч подписчиков. В этом микроблоге периодически появляются сообщения, критикующие политику президента и идущие вразрез с политикой администрации Трампа.

​​"Таможенно-пограничная служба США потребовала предоставить сведения о том, кто скрывается за аккаунтом, в том числе раскрыть личные данные владельцев микроблога, в котором публикуются сообщения с критикой политики администрации президента Трампа…. Это требование раскрыть личную информацию противоречит законам США. Право на свободу слова, предоставленное как пользователям Twitter, так и самой соцсети Twitter, согласно первой поправке к конституции США, включает право распространять в том числе и анонимные или псевдоанонимные политические заявления", — говорится в заявлении компании.

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