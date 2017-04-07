Трамп намерен обратиться к американцам из-за ракетных ударов по Сирии

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. В связи с ударом по Сирии "в скором времени" президент США Дональд Трамп выступит с обращением к американцам, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетные удары по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, которые базируются на кораблях ВМС США. Сирийские военные заявили о том, что в результате обстрела есть погибшие. Позже стало известно, что погибли также и мирные жители, проживающие в деревне неподалеку от базы.

По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет "Томогавк". Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении удара по аэродрому правительственных сирийских войск в Хомсе.

По его словам, ракетный удар отвечал жизненным интересам США и наносился по аэродрому, откуда производилась химическая атака в Идлибе.

"В жизненно важных интересах национальной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использование смертоносного химического оружия", — цитируют Трампа зарубежные информационные агентства.

Президент России Владимир Путин назвал американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом. МИД намерен в ближайшее время выступить с заявлением в связи со случившимся. Москва может потребовать срочного созыва Совбеза ООН.

Реакция в мире на массированный ракетный удар США по авиабазе ВВС Сирии неоднозначна.

Так, в Иране осудили авиудар, а правительство Японии заявило об экстренном заседании Совета национальной безопасности. Между тем Израиль "полностью поддержал" действия США, президент страны Реувен Ривлин назвал их "примером всему свободному миру".

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