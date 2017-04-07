10:30 07 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Президент США Дональд Трамп говорит по телефону в овальном кабинете

Трамп намерен обратиться к американцам из-за ракетных ударов по Сирии

© AFP/ MANDEL NGAN
Происшествия
Получить короткую ссылку
44 0 0

Президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. В связи с ударом по Сирии "в скором времени" президент США Дональд Трамп выступит с обращением к американцам, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетные удары по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, которые базируются на кораблях ВМС США. Сирийские военные заявили о том, что в результате обстрела есть погибшие. Позже стало известно, что погибли также и мирные жители, проживающие в деревне неподалеку от базы.

По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет "Томогавк". Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении удара по аэродрому правительственных сирийских войск в Хомсе.

По его словам, ракетный удар отвечал жизненным интересам США и наносился по аэродрому, откуда производилась химическая атака в Идлибе.

"В жизненно важных интересах национальной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использование смертоносного химического оружия", — цитируют Трампа зарубежные информационные агентства.

Президент России Владимир Путин назвал американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом. МИД намерен в ближайшее время выступить с заявлением в связи со случившимся. Москва может потребовать срочного созыва Совбеза ООН.

Реакция в мире на массированный ракетный удар США по авиабазе ВВС Сирии неоднозначна.

Так, в Иране осудили авиудар, а правительство Японии заявило об экстренном заседании Совета национальной безопасности. Между тем Израиль "полностью поддержал" действия США, президент страны Реувен Ривлин назвал их "примером всему свободному миру".

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Эрдоган и Трамп будут действовать сообща в Сирии
Зона безопасности в Сирии: Трамп хочет создать ее на деньги монархий
Трамп: нужно прекратить "безумие, которое творится сейчас в Сирии"
Теги:
ракетные удары, обращение, Путин, Трамп, Сирия, США
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Протест учителей
Учителя провели протест в Кишиневе
Жителей Молдовы тотально проверят на грамотность
Жителей Молдовы "тотально" проверят на грамотность
Еврейский погром в Кишиневе 114 лет
История еврейского погрома в Кишиневе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.