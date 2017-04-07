Теракт в Стокгольме: уровень террористической угрозы не поднимут

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. После теракта в Стокгольме уровень обеспечения террористической безопасности поднят не будет, заявил в пятницу представитель полиции Швеции Карл Мелин.
"Он (уровень террористической безопасности — ред.) находится на третьем уровне", — сказал Мелин.
Отметим, что в Швеции действует пятибалльная шкала уровня угрозы.
Ранее в пятницу грузовой автомобиль на большой скорости влетел в людей, гулявших по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан, и врезался в витрину магазина.
Позже появилось сообщение, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов, был угнан в тот же день.
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