Теракт в Швеции: подозреваемый задержан

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. По данным полиции Швеции, задержан мужчина, подозреваемый в теракте, произошедшем в пятницу в Стокгольме.

© AFP/ Jonathan NACKSTRAND Теракт в Стокгольме: уровень террористической угрозы не поднимут

Четыре человека погибли, и 15 получили травмы разной степени тяжести в результате теракта в Стокгольме. Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей на пешеходной улице Дроттнинггатан в центре шведской столицы. Транспортное средство проехало 550 метров и врезалось в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено во время остановки, когда водитель находился у клиента.

Задержанный полицией мужчина, возможно, был водителем грузовика.

"Человек, который сейчас задержан, по всей вероятности был водителем", — сказал Радио Швеции представитель полиции Стокгольма Ларс Бистрем.

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