Катастрофа в Москве: столкнулись поезда, есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. В субботу в 22:16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека, сообщили в РЖД.

Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом №3 Москва — Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.

В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и два контролера. Об этом сообщила РИА Новости представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Семеро пострадавших уже выписаны на амбулаторное лечение, а пятерым пришлось остаться в больницах, сообщает

Мэр Москвы Сергей Собянин после столкновения пригородной электрички и поезда Москва — Брест сообщил о 14 госпитализированных.

"Врачи оказывают необходимую помощь. Запущены компенсационные маршруты. Вместе с РЖД ликвидируем последствия ЧП", — сообщил столичный мэр.

Однако данные о госпитализированных разнятся. Представители следствия заявили, что в больницы были отправлены 16 человек, включая бригаду пассажирского поезда и двух контролеров электрички. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что госпитализировано 12 человек, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. По данным РЖД, общее число пострадавших – 50 человек, которые обратились за медицинской помощью.

Один из очевидцев ЧП сообщил, что почувствовал резкий и очень сильный удар, стоя в тамбуре поезда. Сильных травм ни он, ни стоящие рядом с ним пассажиры не получили.

Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что один из вагонов электрички разорвало пополам, часть его лежала на рельсах, другая – в овраге.

Справка о ЧП на железной дороге в России в 2015-2017 годы

26 марта 2017 года: на Учалинском горно-обогатительном комбинате в Башкирии произошло столкновение двух составов, с рельсов сошли цистерны с дизельным топливом, один локомотив опрокинулся, четыре человека погибли, один получил травмы.

3 марта 2017 года: на железной дороге в Серышевском районе Амурской области столкнулись грузовой поезд и автомобиль "ЗиЛ", вагоны сошли с рельсов, погибли три человека в машине.

30 января 2017 года: на перегоне Узуново — Богатищево в Подмосковье при столкновении легкового автомобиля с электричкой на железнодорожном переезде погибли три человека.

18 января 2017 года: в Алтайском крае столкнулись поезда и автомобиль; примененное машинистом экстренное торможение не помогло, погибли водитель и пассажир машины.

2 октября 2016 года: в Тверской области на грузовом ответвлении Октябрьской железной дороги грузовой поезд наехал на легковой автомобиль, цистерна сошла с рельсов, два человека погибли, два получили травмы.

9 июля 2016 года: в Веневском районе Тульской области на железнодорожном переезде станции "Мордвес" пассажирский поезд Москва — Адлер столкнулся с легковой машиной на переезде, экстренное торможение не спасло, погиб водитель машины.

17 февраля 2016 года: на железнодорожном переезде в поселке Кукуштан Пермского края "ВАЗ-21150" выехал перед пассажирским поездом Новосибирск — Минск, погибли водитель и пассажир автомобиля.

31 июля 2015 года: на железнодорожном переезде в районе поселка Прохоровка в Белгородской области произошло столкновение КАМАЗа с локомотивом пассажирского поезда Москва — Белгород, 20 человек пострадали, 4 были госпитализированы — бригада поезда и водитель автомобиля.

9 апреля 2015 года: на станции "Грязи" Липецкой области пассажирский поезд Волгоград — Москва столкнулся с локомотивом, пострадали 47 человек, госпитализированы были 15 пассажиров поезда.