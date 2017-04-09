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Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

Опубликован список пострадавших в железнодорожной аварии в Москве

© Sputnik/ Илья Питалев
Происшествия
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Стали известны имена и фамилии пострадавших в железнодорожной катастрофе в Москве

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Список пострадавших в результате ночной железнодорожной катастрофы в Москве опубликован на сайте МЧС России.

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© Sputnik/ Илья Питалев
Катастрофа в Москве: столкнулись поезда, несколько вагонов сошли с рельсов

Сообщается, что первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через семь минут. Тогда выяснилось, что произошло столкновение пассажирского поезда и пригородной электрички. Сразу была организована проверка железнодорожных составов на наличие пострадавших и оказание им первой помощи до прибытия скорой помощи.

"Пострадавших было много, поэтому были запрошены дополнительные силы для оказания помощи всем пассажирам", — рассказал руководитель смены 28 пожарно-спасательной части Москвы Владимир Иванов.

Люди, получившие травмы, были незамедлительно эвакуированы из пострадавших вагонов и доставлены в лечебные учреждения Москвы, где им была оказана квалифицированная помощь.

Вайтюль Татьяна Валерьевна, 30 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница №71");
Волознев Роман Леонидович, 20 лет (ГБУЗ "НИИ СП им Н. В. Склифосовского");
Зотов Сергей Александрович, 28 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница №67");
Зрянова Светлана Олеговна, 55 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница №67");
Никитина Виктория Александровна, 36 лет (ГБУЗ "ГКБ им. С. П. Боткина");
Парежка Диана Андреевна, 26 лет (Первая градская больница им. Н. И. Пирогова);
Поданина Светлана Викторовна, 54 года (ГБУЗ "Городская клиническая больница №67");
Селезнева Влада Игоревна, 45 лет (ГБУЗ "НИИ СП им Н. В. Склифосовского");
Шишикина Наталья Сергеевна, 61 год (Первая градская больница им. Н. И. Пирогова);
Юденко Елена Владимировна, 50 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница №67").

Также сообщается о двоих 16-летних подростках, которым оказывают медицинскую помощь в Детской городской клинической больнице №9.

Другие подробности о пострадавших в режиме онлайн можно узнать на сайте МЧС России.

Пострадали ли в результате катастрофы граждане Молдовы, пока неизвестно. Информация уточняется.

Теги:
авария, список пострадавших, катастрофа, железная дорога, москва
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