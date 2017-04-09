Опубликован список пострадавших в железнодорожной аварии в Москве

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Список пострадавших в результате ночной железнодорожной катастрофы в Москве опубликован на сайте МЧС России.
Сообщается, что первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через семь минут. Тогда выяснилось, что произошло столкновение пассажирского поезда и пригородной электрички. Сразу была организована проверка железнодорожных составов на наличие пострадавших и оказание им первой помощи до прибытия скорой помощи.
"Пострадавших было много, поэтому были запрошены дополнительные силы для оказания помощи всем пассажирам", — рассказал руководитель смены 28 пожарно-спасательной части Москвы Владимир Иванов.
Люди, получившие травмы, были незамедлительно эвакуированы из пострадавших вагонов и доставлены в лечебные учреждения Москвы, где им была оказана квалифицированная помощь.
Вайтюль Татьяна Валерьевна, 30 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница №71");
Волознев Роман Леонидович, 20 лет (ГБУЗ "НИИ СП им Н. В. Склифосовского");
Зотов Сергей Александрович, 28 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница №67");
Зрянова Светлана Олеговна, 55 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница №67");
Никитина Виктория Александровна, 36 лет (ГБУЗ "ГКБ им. С. П. Боткина");
Парежка Диана Андреевна, 26 лет (Первая градская больница им. Н. И. Пирогова);
Поданина Светлана Викторовна, 54 года (ГБУЗ "Городская клиническая больница №67");
Селезнева Влада Игоревна, 45 лет (ГБУЗ "НИИ СП им Н. В. Склифосовского");
Шишикина Наталья Сергеевна, 61 год (Первая градская больница им. Н. И. Пирогова);
Юденко Елена Владимировна, 50 лет (ГБУЗ "Городская клиническая больница №67").
Также сообщается о двоих 16-летних подростках, которым оказывают медицинскую помощь в Детской городской клинической больнице №9.
Другие подробности о пострадавших в режиме онлайн можно узнать на сайте МЧС России.
Пострадали ли в результате катастрофы граждане Молдовы, пока неизвестно. Информация уточняется.