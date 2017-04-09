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Последствия взрыва в египетской Танте

Взрывы в христианских храмах Египта в "Вербное воскресенье"

© Photo: Twitter/ Zvi Lando
Происшествия
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В Египте в двух христианских храмах в воскресенье произошли взрывы, есть человеческие жертвы

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Взрыв прогремел у церкви в городе Александрия в Египте, передает РИА Новости со ссылкой на египетский телеканал "Он-ТВ".

Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник. При взрыве погибло более 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения.

В Александрии, по предварительным данным, два человека погибли, 21 — ранен.

В воскресенье христианский мир отмечает  "Вход Господень в Иерусалим", который на западе также именуют Пальмовым воскресеньем, а в России —  "Вербным воскресеньем".

Теги:
вербное воскресенье, христиане, теракт, взрыв, Египет
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