Взрывы в христианских храмах Египта в "Вербное воскресенье"

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Взрыв прогремел у церкви в городе Александрия в Египте, передает РИА Новости со ссылкой на египетский телеканал "Он-ТВ".

Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник. При взрыве погибло более 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения.

Mısır, Tanta'da bir kilisede bombalı saldırı yaşandı.

En az 13 ölü, 25 yaralı var. #Mısır pic.twitter.com/kT0jUuH4HX — ortadoğu haberleri (@Alsahmmedia91) 9 апреля 2017 г.

​

В Александрии, по предварительным данным, два человека погибли, 21 — ранен.

В воскресенье христианский мир отмечает "Вход Господень в Иерусалим", который на западе также именуют Пальмовым воскресеньем, а в России — "Вербным воскресеньем".