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Пострадали ли граждане Молдовы в египетских терактах

© Sputnik/ Eduard Pesov
Происшествия
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Тема:
Теракт в Египте в "Вербное воскресенье": десятки погибших (4)
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Эксперт по внешнему туризму Прасковья Кулева сообщила корреспонденту Sputnik Молдова, что пока никто из родственников путешествующих в Египте, в турагентства не звонил

КИШИНЕВ, 9 апр — SputnikОфициальных данных о пострадавших гражданах республики Молдова в террористических атаках в Египте пока нет, однако вероятность того, что молдаване могли стать жертвами сегодняшнего террора стремится к нулю, — такое мнение корреспонденту высказала эксперт по внешнему туризму Прасковья Кулева. 

"Речь может идти о двух или трех семьях из Молдовы. Танта и Александрия не являются городами, где массово проживают туристы. В Александрии наши турагентства людей не селят. Все ездят на побережье Красного моря. Никто из родственников не звонил в агентства и не интересовался, скорее всего, там мизерное количество граждан Молдовы. И мы всегда ненавязчиво предупреждаем наших граждан, чтобы они держались подальше от городов с массовым скоплением людей", — сказала эксперт.

Последствия взрыва в египетской христианской церкви
© Photo: Twitter/ Hamosh
Взрывы в Египте: в Александрии погибли 11 человек

Днем, 9 апреля, мощный взрыв прогремел у церкви в городе Александрия в Египте. Утром взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществили смертники. При взрыве погибли более 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения.

В воскресенье христианский мир отмечает "Вход Господень в Иерусалим", который на западе также именуют Пальмовым воскресеньем, а в России — "Вербным воскресеньем". На данный момент неизвестно, находились ли в Александрии и Танте туристы из Молдовы.

Тема:
Теракт в Египте в "Вербное воскресенье": десятки погибших (4)
Теги:
теракт, Прасковья Кулева, Египет, Молдова
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