Пострадали ли граждане Молдовы в египетских терактах

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Официальных данных о пострадавших гражданах республики Молдова в террористических атаках в Египте пока нет, однако вероятность того, что молдаване могли стать жертвами сегодняшнего террора стремится к нулю, — такое мнение корреспонденту Sputnik Молдова высказала эксперт по внешнему туризму Прасковья Кулева.

"Речь может идти о двух или трех семьях из Молдовы. Танта и Александрия не являются городами, где массово проживают туристы. В Александрии наши турагентства людей не селят. Все ездят на побережье Красного моря. Никто из родственников не звонил в агентства и не интересовался, скорее всего, там мизерное количество граждан Молдовы. И мы всегда ненавязчиво предупреждаем наших граждан, чтобы они держались подальше от городов с массовым скоплением людей", — сказала эксперт.

Днем, 9 апреля, мощный взрыв прогремел у церкви в городе Александрия в Египте. Утром взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществили смертники. При взрыве погибли более 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения.

В воскресенье христианский мир отмечает "Вход Господень в Иерусалим", который на западе также именуют Пальмовым воскресеньем, а в России — "Вербным воскресеньем". На данный момент неизвестно, находились ли в Александрии и Танте туристы из Молдовы.