Мощный взрыв в турецком Диярбакыре: 4 человека получили ранения

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Мощный взрыв прогремел в центральном районе города Диярбакыр на юго-востоке Турции во вторник. Произошло это в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. После взрыва оно рухнуло, в результате инцидента 4 человека получили ранения, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

​Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 843,5 тысячи жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции.

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