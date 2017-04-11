Мощный взрыв в турецком Диярбакыре: 4 человека получили ранения

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Мощный взрыв прогремел в центральном районе города Диярбакыр на юго-востоке Турции во вторник. Произошло это в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. После взрыва оно рухнуло, в результате инцидента 4 человека получили ранения, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.
#Turkey 🇹🇷 BREAKING | First footage of #Diyarbakır's explosion, targeting a police school and causing several injuries pic.twitter.com/eABnhitqOv— dotemirates (@dotemirateseng) 11 апреля 2017 г.
Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 843,5 тысячи жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции.
#Turkey 🇹🇷 BREAKING | Explosion hits the city of #Diyarbakır, South-East the country pic.twitter.com/yMLzWp3eiu— dotemirates (@dotemirateseng) 11 апреля 2017 г.
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