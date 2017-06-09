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Штраф за незнание госязыка: никаких бариста, только кофейный бармен

© Sputnik/ Oksana Dzadan
Происшествия
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В старой Риге хозяин кафе после штрафа от Центра госязыка за незнание латышского в полной мере ощутил, насколько Латвия "гостеприимна" к иностранным инвесторам

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Владельца кафе-мороженого Gelato Italia в Латвии, на которого кто-то "настучал" Центр госязыка оштрафовал за незнание латышского языка. Итальянец после проверки выложил в Facebook пост, в котором выразил возмущение в связи с таким "радушным приемом" иностранных инвесторов в Латвии.

Многие пользователи поддержали бизнесмена, пообещав чаще заходить к нему в кафе и рассказать о нем всем друзьям, пишет Sputnik Латвия.

На страничке Gelato Italia владелец кафе написал: "Два дня назад в Gelato Italia пришел представитель Центра госязыка".

"Я получил штраф за то, что не говорю на латышском. В моем магазине мороженого все работники говорят на латышском. Но кто-то обвинил меня. С прошлого года я выучил много слов, общаясь с клиентами и девушками, которые работают со мной. Но, к сожалению, я говорить не могу.

Работая 12 и более часов в день, 7 дней в неделю, у меня нет время на посещение курсов. В Латвии я уже почти три года. Непосредственно два с половиной года я живу тут. Я создал SIA. Я открыл банковский счет.

Я создал свой первый магазин мороженого с нуля, работая только с латвийскими профессионалами. Я плачу налоги. Мои работники получают хорошую зарплату. Теперь, нет, я не хочу критиковать абсурдность этого закона, но почему кто-нибудь не предупредил меня об этом, когда я начинал?

Я вложил свои деньги в эту страну, и теперь меня обвиняют, как преступника. Это так тут приветствуют иностранных инвесторов?"

Пост итальянского бизнесмена привлек большое внимание, пользователи соцсети активно его комментируют, большинство из них выражают поддержку итальянцу и уверяют, что этот инцидент со штрафом от Центра госязыка сделает кафе неплохую рекламу.

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Guna Guna: "С каких пор владелец частного бизнеса должен знать государственный язык? Я думала это требование относится только к тем, кто работает в правительственных структурах… очень жаль все это слышать. Как вообще может существовать такой закон?"

Полина Тимонина: "Привет, не волнуйтесь, я приду в ваше кафе и скажу всем друзьям, чтобы они тоже пришли к вам насладиться прекрасным итальянским мороженым. И спасибо языковой полиции – теперь у вас будет много новых клиентов".

Павел Александрович:"Стыдно. Дом полыхает огнём, а все силы брошены на покраску входной двери.

Артур Фишер: "Ничего личного, просто это Латвия!"

Kirill Sidorin: "А что, если в Латвии все будут говорить только на латышском языке, все будет прекрасно, все будут счастливы, экономика будет расти, тысячи тех, кто покинул страну, вернутся, и все мы будем жить в латвийском раю? Правда??"

Но нашлись и такие, кто счел, что бизнесмен-нытик получил по заслугам.

"Конечно, за три года не было время изучить латышский язык… Не надо лениться и плакать потом про штрафы! ВСЕ латыши которые едут работать за границу быстро учат или уже знают язык, туда куда едут зарабатывать и также платят налоги! И тут несчастный итальянский бизнесмен не может выучить язык и, ах боже, такой огромный штраф заплатит! Противно читать такое нытье. Такое чувство, что он своим бизнесом зарабатывает 1 тысячу евро в месяц или меньше! И не верю, что за три года не было время пойти на курсы или самому выучить язык! Пустая болтовня!" — написал некий Iviks Kamnegadās.

В Латвии один государственный язык — латышский. Центр государственного языка следит за соблюдением закона о госязыке в Латвии. Борясь с засильем иностранных слов, не отвечающих литературным нормам латышского языка, Государственный центр языка ранее принял решение запретить использование оригинальных названий некоторых блюд.

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Например, белковое печенье, которое на французском языке называют meringue, нужно будет называть словом bezē (безе). Крем шантильи (creme chantilly) решено называть putukrējums (взбитыми сливками). В латышском языке разрешено сохранить оригинальные названия японской панировочной смеси для жарки во фритюре "panko" (панко) и итальянского бекона "панчетта". Правда, последний раньше писался pancetta, но теперь должен писаться по нормам латышской грамматики "pančeta".

Отдельное решение Центра посвящено употреблению итальянского слова "бариста" (barista). Теперь, согласно национальным нормам, никаких "бариста". Грамотно человека, управляющего кофейной машиной, теперь можно называть только kafijas bārmenis ("кофейный бармен").

"Бытовую речь людей эти нормы не затронут. Но в меню ресторанов или в рекламе кафе нужно писать в соответствии с нормами государственного языка. Если есть желание, можно использовать и иностранное слово. Но только рядом с понятным латышским термином", — пояснили в государственном центре языка.

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Теги:
госязык, штраф, Центр госязыка, Gelato Italia, Латвия
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