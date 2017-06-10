Оскорбитель Трампа расстроен - его уволили из CNN

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Ведущий шоу Believer – "Верующий" – Реза Аслан заявил, что очень расстроен решением телеканала CNN уволить его за оскорбления Дональда Трампа.

"Шоу Believer очень много значит для меня и для бесчисленной аудитории", — написал телеведущий в Twitter. Он поблагодарил телеканал и пожелал ему всего наилучшего. Теперь Реза Аслан "готов к сотрудничеству с другими платформами", которые позволят ему распространять его идеи.

​Резу Аслана уволили после того как он использовал оскорбительные слова в отношении президента США Трампа в Twitter, в частности, назвал его "позором" Америки и всего человечества.

За последние девять дней это уже второй уволенный за политически некорректные комментарии, сообщает Sputnik Латвия. До Аслана была уволена комик Кэти Гриффин, которая вела программу "Новый год". Она опубликовала в интернете фотографию, на которой держала муляж отрубленной головы, напоминающей президентскую.

Стоит отметить, что CNN до недавних пор славился своей антитрамповской позицией, активно рассказывая о "связях" президентской команды и его самого с Россией. Трамп называл эти новости фейковыми и протестовал.

В феврале Белый дом даже заявил, что не будет отправлять своих представителей на телеканал для участия в его программах. В администрации президента США считают, что CNN необъективно освещает действия главы государства, не продвигают его программу действий. Впрочем, такой запрет, возможно, не будет постоянным, отметили в Белом доме.

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