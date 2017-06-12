Пилот сообщил о причинах крушения самолета в Румынии

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Стали известны причины крушения в Румынии военного самолета МИГ-21 Lancer.
Воздушное судно в понедельник потерпело крушение в уезде Констанца (Румыния) в 8 километрах от взлетно-посадочной полосы.
"Воздушное судно, которое находится на балансе военной базы №86 из Фетешть, взлетело около 10.00 с военной базы Михаила Когэлничану для того, чтобы выполнить тренировочный полет в рамках учений "Thracian Eagle 2017". Учения проводятся вместе с военно-воздушными силами Болгарии", — говорится в сообщении министерства национальной обороны.
По информации ведомства, крушение произошло при заходе на посадку.
"После выполнения миссии при заходе на посадку пилот сообщил о серьезных неполадках двигателя, отметив неисправность параметров работы", — сообщили в ведомстве.
Согласно действующим процедурам, пилот катапультировался, после чего произошло крушение.
"Пилот находится в сознании в стабильном состоянии. Ему оказали первую помощь на месте происшествия и по воздуху доставили в больницу Констанцы", — подчеркнули в Минобороны Румынии.
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