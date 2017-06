Турцию сотрясло мощное землетрясение

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в понедельник, 12 июня, в Турции.

Locations of LastQuake app users launching it immediatly after the shaking pic.twitter.com/cQa7PWChME

Землетрясение ощущалось в Стамбуле, Измире, Чанаккале, Манисе и Балыкесире.

Эпицентр землетрясения пришелся на район Измир – Карабурун. Кроме того, толчки были зафиксированы и в других городах страны, в том числе в Стамбуле, сообщает Sputnik Турция.

Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Турции, только за 12 июня по всей стране зафиксировано несколько десятков подземных толчков, большая часть из них — магнитудой до 2.

О жертвах и разрушениях пока нет, сообщают зарубежные СМИ, однако в Сети уже появились первые свидетельства произошедшего.

Deprem sonucunda Midilli Adası'ndaki köylerde büyük hasar oluştu https://t.co/XmlxhquCau pic.twitter.com/7cJax5dLQo

— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 12 июня 2017 г.

​​Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9.

