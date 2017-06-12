Курортную Турцию потрясли десятки землетрясений за полтора часа

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, всего за полтора часа в Турции и рядом с побережьем зарегистрированы 20 подземных толчков.

Самое сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло у западного побережья Турции. Эпицентр находился в 87 км к северо-западу от турецкого города Измир и в 36 км к юго-западу от греческого города Митилини. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Толчки ощутили в Стамбуле, Измире и Чанаккале.

Спустя последующих семи минут произошли три афтершока магнитудой 4,9, а затем 4 и 4,4. После в течение часа отмечались толчки магнитудой от 3 до 3,6.

В настоящее время нет данных о каких-либо разрушениях или жертвах в результате случившегося.

До этого, согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, утром в Турции зарегистрированы еще 15 слабых землетрясений. Их магнитуда варьировала от 2 до 2,3.

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