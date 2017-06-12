Политическая измена внутри семьи: кому же она отдала свой плюсик

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Нормундс Вирс — кандидат в депутаты Рижской думы от партии "Евроскептики — партия действия" оспорил итоги выборов, так как в бюллетенях напротив его фамилии оказалось меньше плюсиков, чем ему было обещано, сообщает Sputnik Латвия.

Вирс, фамилия которого, по символическому стечению обстоятельств, переводится с латышского как "муж", потребовал провести пересчет голосов, так как по имеющейся в его распоряжении информации, плюсы кандидату должны были поставить как он сам, так его жена и дочь. Однако результаты выборов на участке свидетельствуют, что напротив фамилии кандидата имеется лишь один крестик.

В заявлении кандидата сказано, что он самолично желает пересчитать бюллетени, и чтобы при этом присутствовали доверенные кандидату лица и велось видеонаблюдение.

Центральная избирательная комиссия отклонила жалобу Вирса как необоснованную. Однако это обстоятельство не отменяет семейной драмы. Налицо — политическая измена внутри отдельно взятой ячейки общества. Кому она отдала свой плюсик?

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