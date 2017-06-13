Обрушение 7-этажного здания в Кении - без вести пропали 15 человек

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. По меньшей мере 15 человек пропали без вести в столице Кении Найроби в результате обрушения семиэтажного здания, сообщает РИА Новости.

Отделение Красного Креста в Кении в своем микроблоге Twitter сообщило, что инцидент произошел в жилом квартале Kware Pipeline Embakasi. На место прибыли сотрудники организации и других экстренных служб.

Дальнейшие детали произошедшего выясняются.

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