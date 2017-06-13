Стрельба в Мюнхене: ранен полицейский

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Злоумышленник выстрелил в женщину-полицейского при проверке документов в поезде в Мюнхене, она получила тяжелое ранение, пострадали еще четыре человека.

​Предполагаемый преступник вырвал оружие из рук женщины-полицейского и открыл беспорядочную стрельбу, сообщает РИА Новости.

Полиция Мюнхена подтвердила информацию о стрельбе на железнодорожной станции "Унтенфоринг". Представитель ведомства заявил, что полиция исходит из информации об одном пострадавшем, на месте работают медики.

​По информации некоторых СМИ, стрелявший задержан. Городское железнодорожное сообщение приостановлено. Причины случившегося пока не называются. Но, по данным полиции, речь не идет о террористическом акте.

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