ЧП в воздухе: самолет не долетел из Брюсселя в Бухарест

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Самолет, выполнявший рейс из Брюсселя в Бухарест, вернулся во вторник в аэропорт бельгийской столицы через 20 минут после взлета из-за технических неполадок, сообщили в авиакомпании "TAROM".

"Рейс ROT 372 Брюссель-Бухарест, выполнявшийся самолетом BOEING 737-700, который вылетел в 10.26 по местному времени, вернулся обратно спустя 20 минут из-за технических проблем, проявившихся в одном из двигателей", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в авиакомпании, воздушное судно приземлилось без каких-либо проблем.

"Всех пассажиров высадили. Их пересадят на другой рейс авиакомпании "TAROM", — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Известно, что аннулированный рейс должен был приземлиться в 14.00 в Международном аэропорту Анри Коандэ.

Авиакомпания "TAROM" также осуществляет полеты из Кишинева в Бухарест.

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